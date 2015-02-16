الجيش يعلن شن ضربات جوية مكثفة أهداف لداعش فى ليبيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين، شن ضربات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا فى ليبيا. وجاء فى بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة أورده التليفزيون المصرى: "تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى وارتباطا بحق مصر فى الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين بتوجيه ضربات جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر"تابعة للتنظيم فى ليبيا". وتابع البيان: وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درعا يحمى ويصون أمن البلاد عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم اللهم ألهم أهلى الشهداء الصبر والسلوان.

شبكةعيونالإخبارية

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