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اليوم.. النطق بالحكم على المتهم الأخير في «تفجيرات الأزهر»

  • مصر
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، جلسة النطق بالحكم على «رضا سيد أحمد»، المتهم الأخير في قضية تفجيرات الأزهر، بعد تأجيلها لتعذر حضور المتهم من محبسه.

كانت المحكمة أجلت النطق بالحكم أكثر من مرة بسبب عدم حضور المتهم وإيداعه مستشفى قصر النيل منذ وقوع الحادث، عام 2005، وذلك لإجرائه عمليات جراحية بالقلب، وأكدت التقارير الطبية عدم قدرته على الحركة.

ترجع وقائع الحادثة في شهر أبريل 2005، عندما قام المتهم «حسن بشندي» بتفجير نفسه بمنطقة الأزهر، وأدى ذلك إلى مصرع 3 سائحين وإصابة 19 من المصريين والأجانب، ثم وقع تفجير آخر يوم 30 من نفس الشهر، بميدان عبدالمنعم رياض، نفذه المتهم إيهاب يسري.

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