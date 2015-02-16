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الجيش: وجهنا ضربات جوية ضد مواقع داعش ليبيا

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قال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، إن القوات الجوية نفذت ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش ليبيا.

وأوضح أن الضربة الجوية، استهدفت معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر للتنظيم.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، رسميًا، قتله للـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا، وذلك في له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء...».وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن منذ عدة أيام، عبر مجلته التي تصدر بالإنجليزية وتسمى «دابق»، أنه احتجز21 قبطيا مصريا، انتقامًا لما سمّوه بحبس«الحرائر في السجون المصرية».

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