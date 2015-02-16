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الكنيسة القبطية بـ«برلين» تدين «إعدام المصريين»

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أدان الأنبا دميان، الأسقف العام للكنائس القبطية ببرلين، «العمل الإرهابي الوحشي الذي استهدف الـ٢١ مصريا مسيحيا، في ليبيا، أمس، الأحد، على يد عناصر تنظيم (داعش)، الإرهابي»، وطالب المجتمع الدولي بضروره التصدي لهذا التنظيم ومحاربة الإرهاب.

وقال:«المصريون الأقباط كانوا يعملون فى ليبيا، وقام إرهابيون بإيقاف الحافله التي كان من المقرر أن تقلهم إلى ، والإرهابيون تحفظوا على هويه الـ ٢١ قبطيا عندما تم ايقافهم واعتقدنا أنهم مختطفون وأنهم يطالبون بفدية وحاولنا بذل المساعي مع الحكومه المصرية لمحاوله انقاذ الضحايا لكن الإرهابيين لم يطلبوا فدية وأعدموهم».

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