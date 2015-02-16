خالد على: العمال المصريين بليبيا قتلوا مرتين

استنكر الحقوقى والمرشح الرئاسي السابق خالد على الجريمة البشعة التى ارتكبها تنظيم داعش وراح ضحيتها 21 مصريًا فى ليبيا، معتبرًا أنهم قتلوا مرتين.

وقال خالد فى تدوينة عبرحسابه على فيسبوك “العمال المصريين بليبيا قتلوا مرتين، الأولى: عندما ضاقت بهم بلادنا ولم يجدوا الدولة التى توفر لهم العمل الكريم واللائق فدفعتهم سياسات الأفقار والبطالة للسفر لليبيا فى هذه الظروف، والثانية: عندما وقعوا فى أسر جماعات إرهابية ورجعية لا تعرف إلا القتل والدم وإلقاء الرعب فى النفوس والقلوب”.

واختتم تدوينته بقوله ” رحم الله شهداءنا وكل الكادحين من أجل لقمة العيش الكريم.”