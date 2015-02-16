أمل عرفة تكشف تطوّرات "دنيا" في جزئها الجديد

أعلنت الفنّانة السوريّة أمل عرفة عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسلها الكوميدي الشهير "دنيا" مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

وعن التّطورات التي ستحدث على شخصيّة "دنيا"، قالت عرفة: "ستطل دنيا على الجمهور بعد أن قاربت الأربعين من عمرها، ومن المفترض أنّها أصبحت سيّدة ناضجة، ولكن الحقيقة أنّ شيئاً فيها لم يتغيّر، فلا زالت على بساطتها وعفويّتها الزّائدة، وصراحتها التي تصل حدّ الثرثرة والإزعاج، فيما ستنتقل أحداث العمل من دمشق إلى بيروت.

يشار إلى أنّ الجزء الأوّل من مسلسل "دنيا" قُدّم على الشاشات عام 1999 ولاقى نجاحاً كبيراً، وكان عبارة عن حلقات منفصلة متصّلة، تدور حول "دنيا" الفتاة الريفيّة التي أتت إلى الشام لتعمل في البيوت، حتى تجمع لها مبلغ لكي تسترد أرض سلبها أخيها الأكبر منها، وفي كل بيت كان لها حكاية وقصّة ضمن إطار كوميدي اجتماعي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي