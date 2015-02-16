أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

برينس جاكسون يوجه رسالة شكر لوالده بمناسبة عيد ميلاده الـ 18

Google+ Print

الإثنين 16-02-2015 10:18

صادف أمس السبت عيد ميلاد Prince Jackson إبن النجم العالمي الراحل Michael Jackson، الذي توفي في العام 2009 نتيجة خطأ طبي كما يشاع.

Prince الذي بدأ عامه الـ 18، إستغل يوم عيده لشكر كل محبيه، وعلى رأسهم والده الذي لم يعطه الحياة فقط بل أعطاه "فرصة مذهلة لإثبات نفسه" حسب وصفه.

وبهذه المناسبة، وجه Jackson رسالة طويلة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، جاء فيها: أبي كان كائناً بشرياً مذهلاً.. هو لم يعطني هدية الحياة وحسب، بل منحني فرصة مذهلة كي أقوم بشيء ما لنفسي.

كما ذكر Prince في رسالته، جدته katherine Jackson التي ساندته ووقفت إلى جانبه في جميع الظروف، خصوصاً بعد غياب والده.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي