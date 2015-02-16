برينس جاكسون يوجه رسالة شكر لوالده بمناسبة عيد ميلاده الـ 18

صادف أمس السبت عيد ميلاد Prince Jackson إبن النجم العالمي الراحل Michael Jackson، الذي توفي في العام 2009 نتيجة خطأ طبي كما يشاع.

Prince الذي بدأ عامه الـ 18، إستغل يوم عيده لشكر كل محبيه، وعلى رأسهم والده الذي لم يعطه الحياة فقط بل أعطاه "فرصة مذهلة لإثبات نفسه" حسب وصفه.

وبهذه المناسبة، وجه Jackson رسالة طويلة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، جاء فيها: أبي كان كائناً بشرياً مذهلاً.. هو لم يعطني هدية الحياة وحسب، بل منحني فرصة مذهلة كي أقوم بشيء ما لنفسي.

كما ذكر Prince في رسالته، جدته katherine Jackson التي ساندته ووقفت إلى جانبه في جميع الظروف، خصوصاً بعد غياب والده.