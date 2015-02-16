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البحرين ترسل طائرات حربية إلى الأردن لقتال تنظيم داعش

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البحرين ترسل طائرات حربية إلى الأردن لقتال تنظيم داعش البحرين ترسل طائرات حربية إلى الأردن لقتال تنظيم داعش

ذكرت وكالة أنباء البحرين، أمس الأحد إن البحرين أرسلت طائرات حربية إلى الأردن لتصبح ثاني دولة خليجية عربية ترسل طائرات حربية للمساعدة في قتال الإسلاميين المتشددين في سوريا والعراق.

واتخذ الأردن زمام المبادرة في شن ضربات جوية ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بعد أن قتل التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا بعد إسقاط طائرته في سوريا في ديسمبر.

وقالت الوكالة “وصلت ظهر اليوم مجموعة من طائرات سلاح الجو الملكي البحريني إلى المملكة الاردنية الهاشمية للمشاركة في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب .”

وكانت دولة الإمارات العربية قد أرسلت في الأسبوع الماضي سربا من طائرات إف-16 المقاتلة إلى الأردن لشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش إلى جانب الطائرات الأردنية.

رويترز

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