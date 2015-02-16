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البيت الأبيض يدين ذبح داعش 21 مصريا في ليبيا: «قتل جبان وخسيس»

  • مصر
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أدان البيت الأبيض، ذبح عدد من المنتمين لتنظيم داعش 21 مصريا، ووصفه بـ«القتل الخسيس والجبان».

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض «هذا القتل الوحشيلأبرياء ليس سوى أحدث عمل من الأعمال الوحشية الكثيرة التي ارتكبهاالإرهابيون التابعون لتنظيم داعش ضد شعوب المنطقة بمافي ذلك قتل عشرات الجنود المصريين في سيناء والتي لا تؤدي إلا إلىشحذ المجتمع الدولي بشكل أكبر للتوحد ضد التنظيم».

وأضاف: «هذا العمل البشع يؤكد من جديد الضرورة الملحة للتوصل لحل سياسي للصراع في ليبيا والذي لا يفيد استمراره سوى الجماعاتالإرهابية ومن بينها تنظيم داعش».

وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل «يوتيوب» مساء الأحد إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مصريا مختطفا ذبحا.

وحدد التسجيل المصور المنسوب للمتشددين مكان مشهد الذبح في «ساحل ولاية طرابلس الليبية على البحر الأبيض المتوسط.

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