بالفيديو والصور.. تقارب شعار «الجزيرة» و«لوجو» ذبج داعش لـ21 مصريًا يثير جدلًا

أثار شعار (الحياة) الذي ظهر في فيديو ذبح داعش ليبيا لـ21 مصريًا، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام، بسبب التقارب الشديد بينه وبين شعار قناة الجزيرة القطرية.

وقال الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع عبر فضائية «اليوم» تعليقا على صورة من قناة الجزيرة يظهر فيها شعار قناة الجزيرة القطرية: «هو نفس البادج نفس (اللوجو) بس متحور».

وأيده الإعلامي عمرو أديب قائلا: «شايفين التقارب الغريب بين اللوجو بتاع الجزيرة وشعار (الحياة)، الشبكة التي بثت فيديو ذبح المصريين»، مضيفا: «سبحان الله اللي بيصمم واحد ربنا ياخده ويطلعله في عيالة.. الناس دي هتشوف الموت زي ما أولادنا شافوه.. ربنا ما بيسيبش حق حد.. الدنيا دوارة وكاس وبيلف.. وهيجيلنا حقنا».

وتابع: «امتى هنبقى دولة مفترية.. امتى الناس هتطالبنا بضبط النفس».

وظهر في الفيديو عناصر التنظيم ملثمين يرتدون ملابس سوداء ويحملون السكاكين، وكان قائدهم بزيه العسكري المموه يتحدث الإنجليزية، ويتوعد الدول الغربية بالقتال.

وأعلن التنظيم، الخميس الماضي، أنّ من سماهم بـ«جنود الخليفة» في ولاية طرابلس، أسروا 21 مصريًا قبطيّاً، ونشروا صورا لهم بملابس الإعدام البرتقالية في منطقة ساحلية مجهولة، دون أن يوضح مصيرهم، ولكنهم كانوا يتخذون وضعية الذبح، وبدا من ورائهم عناصر التنظيم بالملابس السوداء يحملون السكاكين.

فيديو الذبح الذي يظهر فيه الشعار بعد أن حذفت "المصري اليوم" الجزء الدموي مراعاة لأخلاقيات المهنة.

وجاءت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو لتكمل دائرة الجدل، وقال حساب لشخص يدعى وليد على «تويتر»: «تقريبا اللي عامل شعار مركز الحياة للاعلام اللي أخرج فيديو قتل المصريين في ليبيا هو اللي عمل شعار الجزيرة مش صدفة دي!»

ونشر حساب Of0bEAhDHM على تويتر فيديو يوضح التقارب بينهمات وعلق قائلا: «شعار قناة داعش " الحياة " شعار قناة شمعون بيريز " الجزيرة" صدفه يا اخوان صدفه!»