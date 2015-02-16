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فيديو.. سيد على يطالب السيسي بـ«دك» ليبيا ردا على ذبح 21 مصريا

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نعى الإعلامي سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مساء الأحد، أهالي الـ21 مصريا ولقوا حتفهم في ليبيا مذبوحين بسكين إرهابيي داعش.

وقال «علي» في برنامجه: «البحر الأبيض المتوسط تطهر بدماء الـ 21 مصري المذبوحين في ليبيا، البحر يشرف بدماء المصريين».

وأضاف: «أنا معذور، عندما تفاجئ بهذا المشهد على الهواء، أين الرجولة، هل هذا الإسلام؟، الناس دي مش ديننا؟».

وطالب الرئيس عبدالفتاح ، بعملية عسكرية مدروسة الآن، ضربات عسكرية محددة، لمناطق الشرب، والكهرباء، والأماكن المسلحة لداعش، ولابد أن يكون الرد فوري وحاسم.

وأوضح: «لابد من غارة عسكرية عقابية نستهدف المطارات والموانئ ومحطات الصرف والأكل والشرب، وندك معاقل داعش في ليبيا».

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