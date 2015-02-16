فيديو.. سيد على يطالب السيسي بـ«دك» ليبيا ردا على ذبح 21 مصريا

نعى الإعلامي سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «إل تي سي»، مساء الأحد، أهالي الـ21 مصريا ولقوا حتفهم في ليبيا مذبوحين بسكين إرهابيي داعش.

وقال «علي» في برنامجه: «البحر الأبيض المتوسط تطهر بدماء الـ 21 مصري المذبوحين في ليبيا، البحر يشرف بدماء المصريين».

وأضاف: «أنا معذور، عندما تفاجئ بهذا المشهد على الهواء، أين الرجولة، هل هذا الإسلام؟، الناس دي مش ديننا؟».

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعملية عسكرية مدروسة الآن، ضربات عسكرية محددة، لمناطق الشرب، والكهرباء، والأماكن المسلحة لداعش، ولابد أن يكون الرد فوري وحاسم.

وأوضح: «لابد من غارة عسكرية عقابية نستهدف المطارات والموانئ ومحطات الصرف والأكل والشرب، وندك معاقل داعش في ليبيا».