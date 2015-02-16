بالفيديو- هاتريك ميسي يقود قطار برشلونة لاكتساح ليفانتي بخماسية

قاد ليونيل ميسي قطار برشلونة لدهس منافسه ليفانتي بعد التغلب عليه بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما الأحد في الدوري الإسباني.

ليفانتي حل ضيفا على برشلونة في كامب نو لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، وواصل البلوجرانا تحقيقه الفوز للمرة السادسة على التوالي في البطولة المحلية.

برشلونة منذ الهزيمة أمام ريال سوسيداد في أول لقاء له في العام الجديد في الرابع من يناير الماضي، لم يعرف طعم الهزيمة أو التعادل منذ ذلك الحين، حيث فاز في 11 مباراة على التوالي في كل المسابقات، وعلى أعتاب بلوغ نهائي كأس إسبانيا.

افتتح نيمار أهداف برشلونة بطريقة رائعة، مستغلا عرضية قادمة من ميسي من الرواق الأيمن، ليسدد البرازيلي الكرة ساقطة في الشباك.

وبعد ذلك سجل ميسي الهاتريك الشخصي له بتسديدات جاءت كلها من داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى ركلة جزاء تم احتسابها لفريقه.

وتكفل لويس سواريز من تسجيل الهدف الخامس بخلفية مزدوجة رائعة، مستغلا عرضية مرسلة من الناحية اليسرى، وذلك بعد مشاركته كبديل لنيمار.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد ليفانتي عند 19 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير.

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