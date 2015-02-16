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بالفيديو - جيرو يرسل أرسنال إلى ربع نهائي كأس إنجلترا في دقيقتين

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بالفيديو - جيرو يرسل أرسنال إلى ربع نهائي كأس إنجلترا في دقيقتين بالفيديو - جيرو يرسل أرسنال إلى ربع نهائي كأس إنجلترا في دقيقتين

سجل أوليفييه جيرو هدفين ليقود أرسنال للوصول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على ميدلزبره الفريق القادم من الدرجة الأولى 2-0 يوم الاحد.

أرسنال استضاف ميدلزبره في إطار دور الـ16 من كأس إنجلترا.

المهاجم الفرنسي سجل هدفيه في دقيقتين فقط، أولهما جاء بتسديدة أرضية زاحفة، بعد عرضية قادمة من الناحية اليسرى.

فيما كان الهدف الثاني رائعا، بعدما حول كرة مرسلة من ركلة ركنية، بتسديدة يسارية قوية تسكن شباك الفريق الضيف.

أرسنال حتى الآن ناجح في مسعاه في الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي على حساب هال سيتي، والذي كان الأول في خزائن الفريق منذ الفوز بنفس البطولة عام 2005.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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