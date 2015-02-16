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5 أرقام تاريخية حققها ميسي بهاتريك ليفانتي

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5 أرقام تاريخية حققها ميسي بهاتريك ليفانتي 5 أرقام تاريخية حققها ميسي بهاتريك ليفانتي

واصل ليونيل ميسي استفاقته في الفترة الأخيرة، بعدما سجل هاتريك ليقود به برشلونة للفوز على ليفانتي بخماسية نظيفة في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

هاتريك ميسي لم يكن الوحيد في المباراة فقط، بل نجح في مواصلة إمداد زميله نيمار بصناعة الأهداف له، ليضرب رقما قياسيا آخر في تلك الجزئية.

FilGoal.com يرصد 5 أرقام حققها ميسي اليوم.

1- أصبح أكثر لاعب صنع أهدافا في تاريخ الدوري الإسباني بـ107، ليتجاوز لويس فيجو 106.

2- أكثر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الأندية الإسبانية ليعادل تيلمو زارا بـ31.

3- معادلة رقم كريستيانو رونالدو كأكثر من سجلا هاتريك في تاريخ الدوري الإسباني بـ23.

4- نجح في تسجيل 40 هدفا أو أكثر مع برشلونة والأرجنتين للموسم السابع على التوالي.

5- يحتل حاليا المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى بـ268 هدفا، بفارق 98 هدفا عن المتصدر الإنجليزي جيمي جريفز.

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