كريستيانو رونالدو = 149 مليون يورو

(إفي): قدرت دراسة صادرة عن جامعة البوليتكنيك بمدينة فالنسيا الإسبانية قيمة المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد بـ149 مليون يورو.

ويتضمن أسلوب الدراسة تحليل المتغيرات الرياضية كالأهداف التي يسجلها اللاعب وعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها بالإضافة إلى تمريراته وغيرها من المهارات منها القيادية بجانب السن وأيضا مساهمته في الترويج لناديه.

وقدرت هذه الدراسة من قبل قيمة لاعبين مثل ديفيد سيلفا وخوان ماتا وفرناندو يورنتي.

وفي حالة كريستيانو رونالدو الذي عاد للملاعب السبت بعد إيقافه مباراتين، تمت مقارنة سجلاته بلاعبين مثل الويلزي جاريث بيل والأوروجوائي لويس سواريز والإسباني-البرازيلي دييجو كوستا.

وللمقارنة بين هؤلاء اللاعبين أخذ الباحثون في اعتبارهم قيمة انتقالهم إلى أنديتهم الحالية.

يذكر أن بيل قد انتقل من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 91 مليون يورو ودييجو كوستا من أتلتيكو مدريد لتشيلسي مقابل 48 مليون يورو، ولويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو.

فيما يتعلق بالمتغيرات الرياضية، أخذت الدراسة في اعتبارها أداء المهاجمين الأربعة خلال هذا الموسم وموسم 2013-2014 في كل من الدوري المحلي ودوري الأبطال الأوروبي.

وبالمقارنة بينهم، حصل كريستيانو على أفضل النتائج في متوسط الأهداف، كماأنه حل ثانيا بعد بيل من ناحية التمريرات وثالثا من ناحية العقوبات.

وفقا للخبراء، هذه النوعية من البحوث لها أهمية خاصة لتقدير قيمة اللاعب عند انتقاله من ناد لآخر ولاختيار أفضل اللاعبين وتحسين إدارة الفرق.

وقبل دراسة قيمة كريستيانو، عمل الباحثون المعنيون على دراسة قيمة لاعبين آخرين مثل ديفيد سيلفا الذي قدرت قيمته بـ33.5 مليون يورو عندما كان بصفوف فالنسيا قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي وتستقر قيمته عند 33 مليون يورو.

وقدرت قيمة خوان ماتا بـ24 مليون يورو حينما كان يلعب بصفوف فالنسيا قبل عام من انتقاله لتشيلسي، في حين قدرت فرناندو يورنتي بـ33 مليون يورو حينما كان بصفوف أثلتيك بلباو.