برادفورد يواصل مفاجآته ويطيح بسندرلاند خارج كأس إنجلترا

(إفي): فجر فريق برادفورد سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، مفاجأة جديدة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم حين أطاح بسندرلاند من دور الـ16 بعد التفوق بهدفين دون رد.

ولحق برادفورد بركب المتأهلين لربع النهائي بعدما انتصر بهدفين، أحدهما سجله الأيرلندي المخضرم جون أوشي بالخطأ في مرماه (ق3) والثاني عبر جوناثان ستيد (ق61).

وانضم برادفورد بذلك الى المتأهلين لدور الثمانية بأقدم بطولة في تاريخ اللعبة، وهم حتى الآن: وست بروميتش، بلاكبيرن، ريدينج، ليفربول وأستون فيلا.

وتتبقى مباراتان بدور الـ16 بين أرسنال وميدلسبره، ومانشستر يونايتد وبريستون نورث إند.