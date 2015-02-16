أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برادفورد يواصل مفاجآته ويطيح بسندرلاند خارج كأس إنجلترا

Google+ Print
برادفورد يواصل مفاجآته ويطيح بسندرلاند خارج كأس إنجلترا برادفورد يواصل مفاجآته ويطيح بسندرلاند خارج كأس إنجلترا

(إفي): فجر فريق برادفورد سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، مفاجأة جديدة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم حين أطاح بسندرلاند من دور الـ16 بعد التفوق بهدفين دون رد.

ولحق برادفورد بركب المتأهلين لربع النهائي بعدما انتصر بهدفين، أحدهما سجله الأيرلندي المخضرم جون أوشي بالخطأ في مرماه (ق3) والثاني عبر جوناثان ستيد (ق61).

وانضم برادفورد بذلك الى المتأهلين لدور الثمانية بأقدم بطولة في تاريخ اللعبة، وهم حتى الآن: وست بروميتش، بلاكبيرن، ريدينج، ليفربول وأستون فيلا.

وتتبقى مباراتان بدور الـ16 بين أرسنال وميدلسبره، ومانشستر يونايتد وبريستون نورث إند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع