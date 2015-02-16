إبراهيموفيتش يكشف سر الأوشام التي تغطي جسده

(إفي): شارك نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في حملة لدعم البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة، حيث يظهر على جسده أسماء أشخاص يعانون من نقص الطعام.

وأوضح زلاتان في حدث أقيم بالعاصمة الفرنسية أن احتفاله أمس بهدفه مع فريق باريس سان جيرمان في مرمى منافسه "كان"، كان مرتبطا بتلك الحملة الانسانية، حيث قام بخلع قميصه والكشف عن عدد كبير من الأوشام على جسده.

وتحدث إبرا "لدي معجبين في العالم كله، بدءا من اليوم أريد دعم الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء، إنهم الأبطال الحقيقيون، لذا كلما ذكر اسمي أريد أن يذكر الناس هذه الأسماء أيضا".

وأشار مهاجم أياكس وبرشلونة والإنتر ويوفنتوس وميلان السابق الى أن جسده يحتوي على أسماء 50 شخصا من بين 800 مليون ممن يعانون من نقص الغذاء.

وتضم تلك الأسماء أشخاص من سوريا والعراق وجنوب السودان وليبيريا وبوليفيا وكمبوديا وجمهورية الكونجو.

وقال زلاتان مازحا بأن الاحتفال بالهدف كان يقصد به لفت الأنظار لهؤلاء الجوعى، رغم أن هذا كلفه الحصول على بطاقة صفراء.

وأضاف "الجوع بالنسبة لي هو أسوأ كارثة في العالم، لو كان بإمكاني لكتبت أسمائهم جميعا على جسدي، لكنني لست عملاقا بشكل كاف".

وتابع "لست هنا لإنقاذ العالم، لو كان بوسعي لفعلت ذلك، لكن قد أساهم في تفتيح أعين الناس على ما يحدث في العالم".