بعد اكتساح ليفانتي بخماسية .. إنريكي: نعلم صعوبة الفوز بالألقاب

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، لويس إنريكي أن لاعبيه لا يشعرون بحماس مفرط عقب الفوز على ليفانتي بخماسية نظيفة لأنه يدركون عدم منافستهم على لقب الليجا بمفردهم.

وأشار إنريكي إلى الفوز الذي حققه البرسا يدعم كل الفريق بعد مشاركة أسماء لا تلعب بانتظام مثل مارك بارترا وبدرو رودريجز.

وصرح المدرب "أنا راض لأننا قدمنا مباراة جيدة، وبالأخص في الشوط الثاني، الفريق لا يزال في تطور والكل يرغب في المشاركة، أعتقد بأن هذا الأمر يدعم كل اللاعبين".

وحول تحقيق الفريق لـ11 انتصارا متتاليا في الليجا قال "اللاعبون لا يشعرون بحماس مفرط لأنهم يعرفون صعوبة الفوز بالألقاب، حماس جماهيرنا هو المهم لأنه يجعلنا نشعر بالتفاؤل".

وأشاد إنريكي من ناحية أخرى بلاعبه بدرو رودريجز حيث قال "لقد كان وسيظل حاسما".