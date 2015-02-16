يوفنتوس يتعادل مع تشيزينا ويفرط في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري

فرط يوفنتوس في فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بتسع نقاط مستغلا تعثر ملاحقه روما الذي تعادل سلبيا مع بارما، ليسقط البيانكونيري هو الآخر في فخ التعادل.

يوفنتوس حل ضيفا على تشيزينا في إطار الجولة 23 من الدوري الإيطالي، وتعادل الفريقان إيجابيا بهدفين لكل منهما.

افتتح ميلان ديوريتش أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 17، ليرد يوفنتوس بهدفين في خمس دقائق عن طريق ألفارو موراتا، وكلاوديو ماركيزيو في الدقائق 27 و33.

لكن فرانكو برينزا نجح في تعديل النتيجة لصالح تشيزينا في الدقيقة 70.

ولاحت فرصة ذهبية ليوفنتوس من أجل تحقيق الانتصار والظفر بالثلاث نقاط، حينما تم احتساب ركلة جزاء، لكن أرتورو فيدال سددها بعيدة عن المرمى تماما في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن روما، فيما وصل رصيد تشيزينا إلى 16 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.