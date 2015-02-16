أردوغان: زعماء العالم يشعرون بالغيرة مني لاني صريح في العديد من القضايا المهمة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس الأحد :” إن زعماء العالم يشعرون بالغيرة منه لأنه يقول رأيه بصراحة في العديد من القضايا المهمة، وشدد على أن الناس العاديين يؤيدونه ” .

وأشار إلى أنه غير قلق من “عزلة” تركيا على الساحة الدولية رغم تدهور علاقاتها مع العديد من حلفائها السابقين.

ونقلت عنه صحيفة حرييت التركية قوله بعد جولة في كولومبيا وكوبا والمكسيك: “أنا لا آبه بالعزلة في العالم”.

وأقر أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ العام 2003 رئيسا للوزراء وبعد ذلك رئيسا للبلاد، أنه لم يعد يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقال أردوغان: “لقد كانت تربطني علاقات جيدة جدا مع أوباما عندما توليت السلطة لأول مرة”، مستذكرا لقاءات بينهما في البيت الأبيض.

إلا أنه أضاف: “بعد كل هذه المحادثات رأينا الأمور تبدأ في التطور بطريقة مختلفة بالكاد أفهمها”.

وتراجعت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بشكل أساسي بسبب الخلافات حول معالجة النزاع في سوريا.

وتتردد تركيا، المعارض القوي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة “تنظيم الدولة”، الذي يسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا تصل إلى الحدود التركية.

وفي ظل أردوغان تدهورت علاقات تركيا كذلك مع إسرائيل بعد أن أعلن أردوغان في يوليو أن إسرائيل “تفوقت على هتلر في الهجمية”.