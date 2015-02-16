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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين ذبح 21 مصريا في ليبيا

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أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مقتل 21 من المواطنين المصريين في ليبيا، على يد إرهابيي تنظيم «داعش»

وذكرت البعثة، في بيان الأحد، «إنها تدين بشدة قتل مواطنين مصريين في ليبيا على أيدي إرهابيي داعش، وأنه ينبغي على الليبيين كافة رفض وإدانة هذه الجريمة الإرهابية، التي ارتكبت بحق عمال زائرين من المجاورة».

كما تقدمت البعثة الأممية لدى ليبيا، بتعازيها إلى أسر الضحايا ولمصر حكومة وشعبا .

وحثت البعثة الأممية الأطراف المعنية الليبية بالعمل سوية لتحقيق السلام في بلادهم، بغية منع الجماعات الإرهابية من استغلال الفوضى السياسية والأمنية للتوسع على الأرض في ليبيا.

وأضاف البيان «أن الإرهابيين هم المستفيدون من استمرار العنف والانقسامات، فالوحدة الوطنية والحوار بغية إيجاد حل سلمي، هما الكفيلان بتمكين الليبيين من بناء دولتهم ومؤسساتهم، القادرة على هزيمة الإرهابيين ومنع جرائم فظيعة من هذا النوع».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد نشر شريط على الإنترنت، يظهر عملية إعدام 21 مصريا اختطفوا في شهر ديسمبر الماضي في مدينة سرت (450 كلم) شرق طرابلس .

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