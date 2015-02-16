سفير مصر باليونسكو ينعى شهداء الوطن في ليبيا: لن تنكسر إرادتنا

نعى محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، شهداء مصر ضحايا الجريمة الإرهابية الشنعاء التي استهدفت أبنائنا وأخواننا في ليبيا .

وقال سفير مصر باليونسكو في بيان: «على الرغم من الحزن والألم الذي أصابنا جميعا نتيجة ارتكاب هذه الجريمة التي فقد مرتكبيها كل القيم الإنسانية والرحمة، إلا أن ذلك لن يتسبب في كسر إرادتنا، ولن يفقد شعبنا العظيم الثقة في نفسه وفي بلده وفي قيادته».

وأضاف: «الصورة تتضح بجلاء يوم بعد أخر بأن هذه الهجمات الإرهابية الشرسة تستهدف مصر والمصريين في الداخل والخارج شرقا وغربا، وتستهدف مصالحنا واستقرارنا واستنفاذ مواردنا وجهدنا بكل الطرق، مناشدا كل مصري بأن يعي حجم الخطر وأن علينا التزام مشترك بأن نثبت لهؤلاء الإرهابيين ومن يقف ورائهم، إننا شعب متماسك وصامد وصاحب عزيمة ومؤمن بالله وبعدالة موقفه لصد كل صور الإرهاب التي نتعرض لها، وأن علينا جميعا أن نقف صفا واحدا، وأن نستحضر عزيمتنا وكامل طاقتنا لمواجهة هذا الخطر الداهم وتأمين مصالحنا ووحدة أراضينا».

وناشد السفير سامح عمرو المجتمع الدولي بأن يعي حجم الخطر الذي يتفاقم ويهدد السلم والأمن الدولي ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما أصبح يشكل تهديدا واضحا لاستقرار العالم بأكمله يستدعي من المنظمات والمؤسسات الدولية أن تضعه موضع الاعتبار وان يتم التعامل معه بالقدر المناسب وان تصدر إدانة واضحة باعتبارها جريمة دولية ضد الإنسانية .

وشدد سفير مصر باليونسكو على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي هذا الخطر المشترك، وان يتحمل المسئولية الكاملة لحماية بني البشر في كل مكان، وان يتضامن لمواجهة هذا العدو المشترك قبل فوات الأوان .