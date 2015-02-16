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بالفيديو.. «فجر ليبيا» تُشكك في مقطع ذبح داعش لـ21 مصريا.. وتؤكد: عمل مخابراتي

  • مصر
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قال المتحدث باسم قوات «فجر ليبيا»، علاء الحويك، إنه ليس هناك دليل واضح حول كون مقطع المنشور من قبل «داعش» لذبح مصريين موجودًا داخل الأراضي الليبية.

وأضاف المتحدث باسم قوات «فجر ليبيا»، في تصريحات لقناة الجزيرة: «ليس هناك دلالة واضحة على وجود الفيديو داخل الأراضي الليبية، وهو يحمل مجموعة من الرسائل».

وتابع: «هو عمل استخباراتي لاسيما أن الوضع يتداخل عليه أطراف عدة»، مدينا «ذبح المصريين في ليبيا».

وأوضح «الحويك» أنه «منذ بداية عملية فجر ليبيا، وهي تستنكر وتدين ما أسماه بالإرهاب والتطرف واستخدام الإسلام كمطية لتنفيذ أغراض ومآرب خطيرة.

وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل «يوتيوب» مساء الأحد إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مصريا مختطفا ذبحا.

وحدد التسجيل المصور المنسوب للمتشددين مكان مشهد الذبح في «ساحل ولاية طرابلس الليبية على البحر الأبيض المتوسط.

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