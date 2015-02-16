سفير ليبيا في القاهرة: حرب داعش تستهدف الإنسانية كلها.. ومن ارتكب الجريمة ليسوا ليبيين

قال السفير محمد جبريل سفير ليبيا، إنه يعزي الشعب المصري ونعزي أنفسنا على هذا المصاب الأليم الذي يستهدف أخلاقنا وعقيدتنا ومستقبلنا كأمة متحضرة تعيش مع الانسانية، ونحن في معركة مع هذا الإرهاب الذي بدأ ينحرنا من الداخل ونحن نواجه هذا الإرهاب وكلهم في مكونهم يشكلون خطر على مدار تسعة أشهر.

وأشار إلي أن الشعب الليبي لم يقم بهذا وهناك داعش موجودة في سوريا والعراق وتستهدف المنطقة كلها ولها من يقف وراءها بالمال والسلاح وهذا التحرك الذي شاهدناه من قبل هذه القوى الظلامية.

وحول مشاورات الجلاء سنقدم كل الدعم لهذه العمليات ونحن نحتاج أن يقف العالم معنا وهي معركة تستهدف الإنسانية للجميع والرسالة أمام البحر المتوسط موجهة للغرب وإيطاليا ونحتاج لموقف دولي موحد.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي “نحن تحدثنا مرات كثيرة على أهمية التعاون العربي والتنسيق ولكن لاينبغي أن نعلن خططنا على الإعلام والجميع مدعو للتحرك بالقوة العسكرية وأن يخططوا ماذا سيفعلون هي معركة إقليمية لاجتثاث الإرهاب من قلب المنطقة ولن يستثني أحداً وتحت أي مظلة يجب التعاون والتحرك والإرهاب قضية دولية ونحن ننتظر أي شكل من أشكال التضامن العربي لمواجهة هذا الخطر لأنها صاحبة القرار.