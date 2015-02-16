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بالفيديو .. عمرو اديب : وقت خطاب السيسي ” مظبوط ” .. وكلامه ” صح جدًا “

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بالفيديو .. عمرو اديب : وقت خطاب السيسي ” مظبوط ” .. وكلامه ” صح جدًا “ بالفيديو .. عمرو اديب : وقت خطاب السيسي ” مظبوط ” .. وكلامه ” صح جدًا “

اشاد الاعلامي عمرو اديب بخطاب الرئيس تعليقا على ذبح 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم ” داعش “.

وقال اديب :” ان الرئيس ظهر في خطابه للأمة في الميعاد الصح ” وكلام ” الصح ” ، وانه يجود اجتماع لمجلس الدفاع الوطني في انتظار نتائجه “.

وأضاف اديب في برنامجه على فضائية ” اليوم ” :” ان الرئيس اكد على ان القاهرة سوف تقوم بالرد المناسب في الوقت المناسب ، بالاضافة الي القرار الإداري بمنع سفر اي مصري الى ليبيا “.

واكد اديب ان الرئيس السيسي يؤكد ان المصرية ملمة باطراف القضية وابعادها وهناك خطوات قادمة جيدة “.

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