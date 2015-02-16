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محافظ المنيا يقيم سرادق عزاء لشهداء الإرهاب بكنيسة مارمرقس بسمالوط

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محافظ المنيا يقيم سرادق عزاء لشهداء الإرهاب بكنيسة مارمرقس بسمالوط محافظ المنيا يقيم سرادق عزاء لشهداء الإرهاب بكنيسة مارمرقس بسمالوط

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

نعى محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة أبناء محافظة المنيا ، الذين سقطوا ضحية الإرهاب الدموي الغاشم ، وذلك عقب إعلان تنظيم داعش “الإرهابي” قتل 21 مصريا بليبيا .

وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لأهالي وأسر الشهداء ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوب أمهاتهم وجميع المصريين السكينة والرحمة وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان .

ووصف زيادة الحادث الجبان بأنه “جريمة نكراء” تستهدف كسر إرادة الدولة المصرية “، مطالبا الشعب المصري بأكمله بالوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك الأيادي الغادرة .

وأشار زيادة إلى أن المحافظة ستقيم “سرادق عزاء” بكنيسة مارمرقس بمدينة سمالوط ، في الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين ، وذلك لاستقبال المعزيين في الشهداء من أبناء محافظة المنيا الذين سقطوا ضحية الإرهاب الدموي الغاشم .

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالمنيا بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال أية حالات طارئة بمستشفى سمالوط العام ، كما وجه الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لأهالي وأسر الشهداء في القرى التابعين لها .

أ ش أ

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