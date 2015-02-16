محافظ المنيا يقيم سرادق عزاء لشهداء الإرهاب بكنيسة مارمرقس بسمالوط

نعى محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة أبناء محافظة المنيا ، الذين سقطوا ضحية الإرهاب الدموي الغاشم ، وذلك عقب إعلان تنظيم داعش “الإرهابي” قتل 21 مصريا بليبيا .

وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لأهالي وأسر الشهداء ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوب أمهاتهم وجميع المصريين السكينة والرحمة وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان .

ووصف زيادة الحادث الجبان بأنه “جريمة نكراء” تستهدف كسر إرادة الدولة المصرية “، مطالبا الشعب المصري بأكمله بالوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك الأيادي الغادرة .

وأشار زيادة إلى أن المحافظة ستقيم “سرادق عزاء” بكنيسة مارمرقس بمدينة سمالوط ، في الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين ، وذلك لاستقبال المعزيين في الشهداء من أبناء محافظة المنيا الذين سقطوا ضحية الإرهاب الدموي الغاشم .

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالمنيا بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال أية حالات طارئة بمستشفى سمالوط العام ، كما وجه الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لأهالي وأسر الشهداء في القرى التابعين لها .

أ ش أ