نشطاء : تشابه ” لوجو ” قناتي ” الجزيرة ” و ” داعش ” يثير الشكوك

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة بعد بث تنظيم “داعش” الإرهابي مساء أمس مقطع فيديو بذبح الـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا.

أثبت النشطاء أنه ظهر خلال الفيديو “لوجو” لقناة تدعى “الحياة” بمقطع الفيديو الذي بثه تنظيم “داعش” أثناء ذبح المصريين في ليبيا ، مرسومًا بنفس طريقة والكتابة العربية لـ”اللوجو” المعهود لقناة “الجزيرة” القطرية .

وجاء تداول الصورة، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “نفس اللوجو تقريبا ما بين (الجزيرة).. و(الحياة) التي بثت فيديو قتل الـ21 مصريًا في ليبيا.. هل هي مصادفة أم رسالة موجهة؟”.