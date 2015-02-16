فيديو.. خليفة حفتر: أؤيد بقوة توجيه مصر ضربات عسكرية ضد داعش

وصف اللواء خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة في ليبيا، ذبح 21 مصريًا في ليبيا على يد تنظيم «داعش» بالجريمة البشعة التي تكشف حجم الخطر الذي تواجهه الدول العربية، وتؤكد على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة وملاحقة هؤلاء المجرمين.

وأضاف «حفتر» في مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج«العاشرة مساء» المذاع على شاشة «دريم 2»، الأحد، أن الإرهاب يهدد جميع الدول العربية وليس مصر وليبيا فقط.

وأكد «حفتر»، تأييده وبقوة التدخل العسكري المصري في ليبيا لضرب داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية، مؤكدا: «أي اعتداء على مدينة مصرية اعتداء على ليبيا».

وقال خليفة حفتر في بيان صباح الاثنين، إنه في هذه الساعات الصعبة من تاريخ الأمتين العربية والإسلامية وما تمر به منطقتنا والعالم من إرهاب وتطرف، نتابع بغضب وألم كبيرين ما حدث من جريمة إرهابية وعمل جبان ضد مواطنين مصريين في ليبيا، وتحديدا على سواحل سرت المدينة الأمنة من ذبح همجي وغير إنساني لا تمت لقيم الشعب الليبي بصله، وإنما يدل على وحشية هذه العناصر الإرهابية وعلى الجميع محاربتها قبل أن تنتشر وتصل إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها .

وأضاف حفتر «أن الجيش الوطني الليبي يؤكد أنه ما قام بعملية (الكرامة) إلا ضد هذه المجموعات المارقة التي ترتدي لباس الإسلام والإسلام منها براء، نحن واجهنا هذا الإرهاب في بنغازي ودرنة واستشهد من مواطنينا وضباطنا العشرات وها هو الآن بدأ ينتشر في غرب ووسط وجنوب ليبيا، لذا من حقنا الدفاع عن مواطنينا والحفاظ على السلم والأمن في البلاد بما في ذلك أمن وسلامة المقيمين في مخطط يراد منه تدمير ليبيا والمنطقة.

وتابع قائلا: «نعزي في هذه للحظات الصعبة أنفسنا قبل أن نعزي أسر الضحايا والقيادة والشعب المصري الشقيق الذي لا نحتاج إلى تأكيد إننا أخوة في الدم والأرض وفي صف واحد دائما ضد كل الأعداء، وإننا في خندق مشترك ضد هذه الفصائل المتطرفة».

وأوضح «حفتر» أن الجيش الوطني الليبي في حربه ضد الإرهاب ومن يدعمه وليس ضد أبناء الوطن الذين أضاعوا الطريق خلال الفترة الماضية، وندعوهم للوقوف جنبا إلى جنب ضد هذا الخطر العابر للحدود ودعمهم للقوات المسلحة في هذه اللحظات فلن يسلم من هذا الإرهاب أحد إذا ما تمكن من مدننا ومناطقنا«.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد نشر شريط فيديو على الإنترنت اليوم، يظهر إعدام 21 مصريا اختطفوا شهر ديسمبر الماضي، في مدينة سرت (450 كلم ) شرق طرابلس