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اليوم.. محافظ المنيا يستقبل العزاء في الشهداء بكنيسة مارمرقس بسمالوط

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قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن المحافظة ستقيم، الاثنين، سرادق عزاء بكنيسة مارمرقس بمدينة سمالوط، وذلك لاستقبال المعزيين في الشهداء من أبناء محافظة المنيا الذين سقطوا ضحية الإرهاب الدموي الغاشم، وسيقوم المحافظ باستقبال العزاء في الشهداء اليوم الاثنين في الثانية عشر ظهرا.

ونقل المحافظ تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة، وأكد عقب إعلان تنظيم داعش «الإرهابي» قتل 21 مصريًا بليبيا أن الحادث الإرهابي الدموي جريمة في حق «الإنسانية» ولا تمت لأي دين من الأديان بصلة.

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