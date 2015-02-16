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شارك في دفتر عزاء شهداء مصر في ليبيا

  • مصر
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أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ذبحه لـ21 مصريًا المختطفين في ديسمبر الماضي في ليبيا، في له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء».

وتصدر «#شهداء__في_ليبيا» كأثر هاشتاج نشاطا على تويتر، وشارك فيه المصريين بقوة لنعي ضحايا تنظيم داعش الإرهابي.

«المصري اليوم» تدعو قراءها للمشاركة في دفتر عزاء شهداء مصر في ليبيا.

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