شارك في دفتر عزاء شهداء مصر في ليبيا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، ذبحه لـ21 مصريًا المختطفين في ديسمبر الماضي في ليبيا، في فيديو له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء».

وتصدر «#شهداء_مصر_في_ليبيا» كأثر هاشتاج نشاطا على تويتر، وشارك فيه المصريين بقوة لنعي ضحايا تنظيم داعش الإرهابي.

«المصري اليوم» تدعو قراءها للمشاركة في دفتر عزاء شهداء مصر في ليبيا.

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