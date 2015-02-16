أهالي شهداء مصر في ليبيا لـ السيسي: «نريد رد السادات.. واستعادة الجثامين»

بعد بث تنظيم داعش الإرهابي، لفيديو ذبح 21 مصريا قبطيا، توعدت مصر بالثأر للضحايا ووضعت خطة عاجلة لإجلاء جميع المصريين من ليبيا.

وشهدت قرى الضحايا وهي العور وسمسون ودفش بمركز سمالوط محافظة المنيا بصعيد مصر، مشاهد يصعب وصفها حيث تعالت الصرخات وسط حالات إماء لأمهات الضحايا، وتحولت القرى لسرادقات عزاء كبيرة، حيث توافد أهالي القرى المجاورة للمواساة وتقديم العزاء لهم.

وقال عطا سعد شقيق أحد الضحايا إنهم «علموا بخبر إعدام أبنائهم من وسائل الإعلام وكانوا متيقنين من ذلك قبل الحادث بأيام، مؤكدا أن ذويهم مختطفون منذ 45 يوما ووزارة الخارجية لا تعلم شيئا عن مصيرهم والدولة عاجزة عن معرفة مصيرهم».

وقال في تصريحات لـ«العربية.نت»: «إنني وكل أهالي الضحايا نحتسب أبنائنا عند الله لكن نريد جثامنيهم فهذا أقل شئ يخفف أحزاننا ويطفي نار غضبنا»، مطالبا «الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكرر ما فعله الرئيس السادات بتوجيه ضربة عسكرية إلى ليبيا انتقاما للضحايا وثأر لهم»، ومؤكدا أن «القانون الدولي يتيح الحق لمصر في ذلك من أجل الانتقام لأبنائها».

وأضاف عطا أنهم «يرفضون استغلال الحادث للنيل من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات، مؤكدا أنهم فؤجئوا خلال وقفتهم بالكنيسة ببعض الأشخاص يطلبون منهم الهتاف ضد الدولة والسيسي، وهو ما رفضوه، محملا وزارة الخارجية المسؤولية لتقصيرها طيلة 45 يوما حتى أنهم طالبوا رئيس الوزراء ابراهيم محلب خلال اجتماعه بهم بأن يتولى الجيش والمخابرات ملف أبنائهم.

وأشار ملاك ناجي شقيق ضحية أخرى إلى أن الأهالي لايطلبون الآن سوى جثامين أبنائهم والانتقام لهم، تاركين للدولة حرية اختيبار الرد المناسب، معربا عن ثقتهم في الرئيس والجيش.

وأضاف قائلا «إننا نعيش كابوسًا كبيرًا منذ بث صور أبنائنا على مواقع تابعة لداعش»، مشيرا إلى أن «القرية في حالة يرثى لها».