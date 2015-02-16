الخارجية الليبية: إعدام عصابات داعش للأخوة المصريين اعتداء علينا

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، ذبح تنظيم داعش 21 مصريا، الذين سبق أن اختطفتهم عصابات هذا التنظيم الإرهابي بمدينة سرت الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان مساء الأحد، «إننا ندين العمل الإجرامي البشع الذي لا يمت بأية صلة للإسلام وقيمه السامية ولا بأصالة وعري علاقات شعبنا في ليبيا مع أشقائه في مصر».

وأعربت الخارجية الليبية عن تعاطفها مع أسر الضحايا في مصر، متقدمة لهم بخالص العزاء، ووصفت ما حدث بأنه يشكل في الواقع اعتداء على ليبيا وعلي مصر على حد سواء، حيث نواجه جميعا هذا الخطر المتنامي الذي يمثله الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين وغيرهم من الأشقاء العرب والرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا.

وجددت الخارجية الليبية في هذا السياق التأكيد على حاجة ليبيا إلى المساعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم جيشها الوطني خصوصا وتزويده بالسلاح والعتاد المناسب لمحاربة الإرهاب، حتى يمكنه القيام بمهمته النبيلة في القضاء على الإرهاب بليبيا والذى يستهدف تخريب وتدمير كل شئ فيها، ولا يفرق في ذلك الليبيين وغيرهم من الأشقاء العرب.