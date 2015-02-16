نشيد «الذبح»: بدأ استخدامه في حرق الكساسبة.. وضد مصر مرتين

ظهر في فيديو «ذبح داعش لـ21 مصريًا في ليبيا»، نشيد جهادي استخدمه أعضاء التنظيم كثيرا للتشفي في من يصفونهم بـ«الأعداء»، بعدما انتشر بعدما جاء في فيديو حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

ظهر نشيد «بدأتم قتالي» في 3 فبراير 2015، عن مؤسسة الجهاد التابعة للدولة الإسلامية، ردًا على مشاركة الأردن في التحالف الدولي، ولتبرير حرق الطيار معاذ الكساسبة.

استخدم التنظيم النشيد مرتين ضد ضحايا مصريين، الأولى عندما ذبح 10 مصريين في سيناء بتهمة التجسس لصالح أجهزة الأمن، وبث فيديو لعملياته الاثنين الماضي.

والمرة الثانية، فقد رافق النشيد عملية ذبح 21 مصريا في ليبيا.

وكلمات النشيد هي «بدأتم قتالي بحلف الظلال ــــــــــــــــــ فذوقي وبالِى اذا اسجرى.. طويلاً ستبقى بحربي ستشقى ـــــــــــــ بماذا ستقلى فتىَ كبرا.. بدأتم قتالي لحلف الظلال ــــــــــــــــــ فذوقي وبالِى اذا اسجرى.. طويلاً ستبقى بحربي ستشقى ـــــــــــــ بماذا ستقلى فتىَ كبرا.. إذا الخيل جالت وشالت وصالت ـــــــ بماذا استحالت لظاً مسعرى.. تلظى الرصاص وجاء القصاص ـــــــــــ فأين المناص شرار الورى؟.. إذا الخيل جالت وشالت وصالت ـــــــ بماذا استحالت لظاً مسعرى.. تلظى الرصاص وجاء القصاص ـــــــــــ فأين المناص شرار الورى؟.. أليكم سنأتي بذبحٍ وموتِ ــــــــــــــــ بخوفِ وصمتِ نشق العرى.. فشلتم جهارا فذوقوا الخسارة ـــــــــــ وعودوا فرار بليل السرى.. إليكم سنأتي بذبحٍ وموتِ ــــــــــــــــ بخوفِ وصمتِ نشق العرى.. فشلتم جهارا فذوقوا الخسارة ـــــــــــ وعودوا فرار بليل السرى.. اذا الكفر ماجى وأرغى وهاجة ـــــــــــ ملئنا الفجاجة دماً احمرا.. بسمر الحرابي بضرب الرقابِ ـــــــــــ لجمع الكلابِ اذا عسكرى اذا عسكري..اذا الكفر ماجى وأرغى وهاجة ـــــــــــ ملئنا الفجاجة دماً احمر.. بسمر الحرابي بضرب الرقابِ ـــــــــــ لجمع الكلابِ اذا عسكرى اذا عسكري.. اتينا اتينا بعزم مضينا ـــــــــــــــــــــــــــ بجدٍ سعينا لشُمِ الذرى.. نخوض الحتوفَ نصر الصفوفَ ــــــــــ نموت وقوفَ كأسد الشرى.. اتينا اتينا بعزم مضينا ـــــــــــــــــــــــــــ بجدٍ سعينا لشُمِ الذرى.. نخوض الحتوفَ نصر الصفوفَ ــــــــــ نموت وقوفَ كأسد الشرى».