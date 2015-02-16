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بالفيديو.. القوات المسلحة تواصل ضرباتها على الحدود الغربية وسيناء

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بالفيديو.. القوات المسلحة تواصل ضرباتها على الحدود الغربية وسيناء بالفيديو.. القوات المسلحة تواصل ضرباتها على الحدود الغربية وسيناء

أرشيفية

نشر موقع وزارة الدفاع «فيلم تسجيلى» عن التشديدات المستمرة على الحدود المصرية، وواصلت عناصر حرس الحدود توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

ففى ضربة قوية للعناصر التي تستهدف الإضرار بالأمن القومى أحبطت إحدي التشكيلات الجوية بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بنطاق المنطقة الغربية العسكرية محاولة للتسلل عبر الحدود الليبية برصد وتدمير 12 سيارة دفع رباعي بمنطقة بحر الرمال الأعظم قبل دخولها الأراضي المصرية، والقبض على 165 متسللا خلال محاولات للهجرة غير الشرعية باستخدام سيارات الدفع الرباعي بدون لوحات معدنية، ضبط 78 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و5 بنادق خرطوش، بالمنطقة الحدودية بالسلوم.

وفي شمال سيناء تمكنت عناصر حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى وبالتعاون مع وحدات المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير4 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وإحباط إدخال 4 مقذوفات صاروخية داخل أحد الأنفاق المكتشفة، ضبط سيارة ربع نقل تستخدم كمخزن للذخائر مدفونة تحت الرمال، عثر بداخلها علي 7 آلاف طلقة بندقية آلية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية ألقت عناصر حرس الحدود القبض علي اثنين من المهربين وبحوزتهما سيارتان محملتان بـ 7150 قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقة العلمين.

وفي جنوب تم القبض علي 5 أفراد يقودون سيارتين ربع نقل وبحوزتهم جهاز للكشف عن المعادن خلال محاولة للبحث والتنقيب عن خام الذهب، وضبط 4 سيارات محملة بـ 5.5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة بمنطقتى أبورماد والشلاتين بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية .

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