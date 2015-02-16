الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الرياض.. والملك سلمان في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة أمس إلى الرياض، في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما كان في استقبال سمو أمير دَولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

وقد أجريت لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السفارة الكويتية بالرياض.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت، الذي يضم معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير المالية أنس خالد الصالح، ومعالي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير، ومعالي مدير مكتب صاحب السمو أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد، ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، ومعالي وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله، ومعالي رئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في موكب رسمي إلى قصر الملك المفدى.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الرياض مساء أمس، بعد زيارة للمملكة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد ودع سموه لدى مغادرته قصر خادم الحرمين الشريفين.

كما كان في وداع سموه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، والشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السفارة الكويتية بالرياض.