«الشؤون الإسلامية» تصدر الدليل التعريفي الأول لإصداراتها باللغة العربية

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي (الدليل التعريفي الأول) لإصداراتها باللغة العربية والذي يحمل رقم (1000) في سلسلة إصداراتها.

وقد جاء هذا الإصدار ليحتوي نماذج متنوعة من إصدارات الوكالة في مختلف الموضوعات التي تهم المسلم والمجتمع وتحقق أهداف الوزارة من كتب أهل العلم الموثوقة، في أكثر من اثني عشر مجالاً هي (القرآن، العقيدة، قضايا الإرهاب، طاعة ولي الأمر، نشر العلم الموثوق، الدعوة إلى الله، الخطب، المساجد، الأوقاف، المجلات العلمية، بحوث المؤتمرات والندوات والملتقيات)، بالإضافة إلى التعريف بالوزارة، حيث جاءت بمستويات مختلفة من حيث السهولة، والتدرج لتلبي كافة شرائح المجتمع بمختلف ثقافاتهم وتخصصاتهم.

وافتتح الدليل بكلمة وزير الشؤون الإسلامية صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ثم كلمة لوكيل المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي.

الجدير بالذكر أن وكالة المطبوعات هي الجهة المعنية في الوزارة بطباعة الكتب وتوزيعها في مشاركات الوزارة المختلفة الداخلية مثل: (معارض كن داعيا، ومهرجان الجنادرية، ومعرض الكتاب الدولي في الرياض)، وكذلك المشاركات الخارجية المتمثلة في معارض الكتاب الدولية التي تشارك فيها الوزارة في كافة الدول الخليجية، والعربية، والأوربية، وأيضاً المواسم الدينية في رمضان، والحج وتهتم وتعنى بتقديم المادة الشرعية وفق أسلوب سهل مناسب.

ومن أبرز إصدارات الوكالة باللغة العربية (مكتبة طالب العلم) التي تحتوي على (105) مجلدات في موضوعات العلم الشرعية لتكون نواة لمكتبة طالب العلم في كافة التخصصات الشرعية الأصلية والمساندة والتي تم اختيارها وفق أسس منهجية وعلمية دقيقة بإشراف مباشر من الوزير.