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الملك سلمان والشيخ صباح يبحثان العلاقات الثنائية.. والمستجدات

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الملك سلمان والشيخ صباح يبحثان العلاقات الثنائية.. والمستجدات الملك سلمان والشيخ صباح يبحثان العلاقات الثنائية.. والمستجدات
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الملك سلمان خلال لقائه الشيخ صباح في قصر خادم الحرمين (تصوير: بندر الجلعود)

الرياض - واس

    بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في جلسة محادثات موسعة أمس بقصر خادم الحرمين الشريفين في الرياض، روابط التعاون بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات على الساحات الخليجية والعربية والدولية. وأقام -حفظه الله- في قصره بالرياض مأدبة غداء تكريماً لأخيه سمو الشيخ صباح حضرها أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وقد غادر سمو أمير دولة الكويت الرياض مساء أمس بعد زيارة سريعة إلى المملكة. وكان الملك سلمان في وداعه لدى مغادرته قصر خادم الحرمين. وودع سموه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عدد من من المسؤولين. وكان أمير دولة الكويت وصل في وقت سابق أمس إلى الرياض. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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