وزارات وهيئات حكومية تطّلع على جهود «الإعلام الأمني» في مواكبة الأحداث

اطّلعت وفود من وزارات وهيئات حكومية على جهود وأهداف إدارة الإعلام الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مواكبة الأحداث، وضمت الوفود وزارتي الخارجية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وهيئة الإمارات للهوية.

ورحب العقيد سعيد الخاجة، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بالوفود الزائرة، مشيراً إلى أن الإعلام الأمني يشكل ذراع الاتصال الحكومي لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، إذ يعهد إليها توظيف الخطاب الإعلامي للوزارة وسرعة إيصاله للجمهور بموضوعية، وتوعيتهم بركائز ومتطلبات الحس الأمني بوضوح.

واستعرض النقيب عبد المطلبالحمادي، رئيس قسم الدراسات والحملات الإعلامية مهام القسم في إعداد وتحليل نتائج الدراسات والبحوث الإعلامية، بما يسهم في الارتقاء بالإعلام الأمني، وقياس نتائج الحملات وإجراء الدراسات والبحوث حول المستجدات الإعلامية، والإشراف على مطبوعات وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وتصميمها؛ وفقاً لأفضل المعايير العالمية المعروفة فضلاً عن تصميم الإعلانات بأساليب عصرية مواكبة تمهيداً لنشرها في الصحف والمجلات.

مهام فرع الإذاعة

وقدمت علياء الرميثي، مديرة فرع الإذاعة، عرضاً عن مهام الفرع في التنسيق مع المحطات الإذاعية بالدولة، لبث الأخبار التي تعمّق الوعي الأمني لدى الجمهور، والعمل مع برامج البث المباشر لتكثيف التغطية حول الفعاليات وإنتاج وبث الإعلانات وفقرات التوعية الإذاعية، والتعليق الصوتي على الأفلام، ومتابعة عمليات الإنتاج الإذاعي لضمان جودته، والتواصل مع برامج البث المباشر وتنسيق الردود على الشكاوى والمقترحات.

وأوضحت أن الإعلام الأمني يواكب أحدث التطورات في عالم الاتصال، مشيرة إلى إنشاء الاستديو الإذاعي في نهاية سنة 2010، وتجهيزه بأحدث المعدات.

واستعرضت جويس بو صادر، مديرة فرع التلفزيون، جهود الفرع في التنسيق مع القنوات التلفزيونية لبث التقارير الإخبارية التي تجسّد استراتيجية وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وتعميق الوعي لدى الجمهور، وتوفير التغطية التلفزيونية للحملات التي تنظمها أو ترعاها شرطة أبوظبي.