عبد الشافي ضمن 4 أسباب أعادت الأهلي للألقاب

عاد الأهلي السعودي إلى منصات التتويج بفوزه ببطولة كأس ولي العهد على حساب الهلال.

وتسببت عدت عوامل في تألق الأهلي وتحقيقه اللقب السادس للفريق في كأس ولي العهد عبر تاريخه.

وفيما يلي استعراض لأهم العوامل التي كانت سببا في فوز الأهلي بلقب كأس ولي العهد:

1 – صفقات "سوبر"

نجح الأهلي هذا الموسم في التعاقد مع صفقات مميزة دعمت الصفوف وزادت من قوة الفريق الهجومية والدفاعية بشكل واضح.

وضم الأهلي السوري عمر السومة مهاجم القادسية الكويتي ليقدم أداء استثنائيا مع فريقه الجديد ليتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدف بالإضافة لتسجيله هدف في نهائي كأس ولي العهد في مشاركته الأولى بعد العودة من الإصابة.

كما تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك محمد عبد الشافي الذي دعم الجانب الأيسر للفريق وأضاف قوة دفاعية وهجومية وهو ما جعل المحللين السعوديين يصفون عبد الشافي بأنه أحد أفضل الصفقات التي انضمت للكرة السعودية هذا الموسم.

2 – مدير فني مميز

تمكن السويسري كريستان جروس المدير الفني للأهلي من استغلال لاعبي فريقه بالشكل الأمثل ليقدم أداء ونتائج قوية في كافة البطولات التي ينافس بها إذ أنه يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري وبينه والنصر صاحب الصدارة صراع قوي، كما أنه توج بكأس ولي العهد، ويستعد لتقديم ذات الأداء القوي في بطولة دوري أبطال آسيا.

3 – مجلس إدارة واعي

مجلس إدارة الأهلي بقيادة الأمير فهد بن خالد يبحث عن نجاح ناديه ولا يتوقف عند تحقيق الإنجازات بل يطمح إلى المزيد وذلك ما ظهر جليا بعد تتويج الفريق بكأس ولي العهد.

فالأمير فهد طالب جماهير الأهلي بالتوقف عن الاحتفالات بعد ساعات من الفوز بلقب الكأس مشددا على أن هذا اللقب أصبح من الماضي وعلى الفريق أن يعود لتركيزه لخوضه مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا أمام القادسية الكويتي.

4 – جماهير "مجنونة" بفريقها

يطلق على جماهير الأهلي "المجانين" لحبها الشديد لفريقها ومؤازرتهم له حتى ولو كان بعيدا عن المنافسة.

وتزحف جماهير الأهلي خلف فريقها في كل المباريات حتى لو كانت خارج القواعد في أماكن بعيدة عن مقر الفريق في مدينة جدة.