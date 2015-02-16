أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع عمر جابر

Google+ Print
الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع عمر جابر الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع عمر جابر

يرغب الإسماعيلي في التعاقد مع لاعب الزمالك عمر جابر حال قرار النادي الأبيض في التخلي عن لاعبه بسبب الأزمة التي حدثت بعد أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وكان جابر قد رفض لعب لقاء الزمالك وإنبي في الدوري الأحد الماضي بعد علمه بسقوط ضحايا أمام ملعب الدفاع الجوي، وطلب بعدها عدم تفعيل عقده الجديد حتى يستطيع الرحيل بنهاية الموسم.

ولكن أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سوف يقوم بتفعيل عقد جابر، وأنه باقي في صفوف النادي.

تلك العلاقة الشائكة، جعلت مسؤولي الإسماعيلي يفكرون في بحث إمكانية التعاقد مع جابر، حال رحيله عن الزمالك وعدم انتقاله للاحتراف الخارجي.

ولن يدخل الإسماعيلي في مفاوضات مع جابر إلا في حالة انتهاء علاقة اللاعب بشكل كامل مع الزمالك، للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الناديين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع