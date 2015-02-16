الإسماعيلى يرغب فى التعاقد مع عمر جابر

يرغب الإسماعيلي في التعاقد مع لاعب الزمالك عمر جابر حال قرار النادي الأبيض في التخلي عن لاعبه بسبب الأزمة التي حدثت بعد أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وكان جابر قد رفض لعب لقاء الزمالك وإنبي في الدوري الأحد الماضي بعد علمه بسقوط ضحايا أمام ملعب الدفاع الجوي، وطلب بعدها عدم تفعيل عقده الجديد حتى يستطيع الرحيل بنهاية الموسم.

ولكن أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سوف يقوم بتفعيل عقد جابر، وأنه باقي في صفوف النادي.

تلك العلاقة الشائكة، جعلت مسؤولي الإسماعيلي يفكرون في بحث إمكانية التعاقد مع جابر، حال رحيله عن الزمالك وعدم انتقاله للاحتراف الخارجي.

ولن يدخل الإسماعيلي في مفاوضات مع جابر إلا في حالة انتهاء علاقة اللاعب بشكل كامل مع الزمالك، للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الناديين.