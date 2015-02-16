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عبدالصادق: تأخر الأهلي في الترتيب؟ كنا بالمركز الـ14 من قبل

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عبدالصادق: تأخر الأهلي في الترتيب؟ كنا بالمركز الـ14 من قبل عبدالصادق: تأخر الأهلي في الترتيب؟ كنا بالمركز الـ14 من قبل

يرى علاء عبدالصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي أن تأخر فريقه في جدول ترتيب الدوري المصري يعد أمرا منطقيا في ظل مرحلة بناء فريق جديد.

الأهلي كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل توقفه برصيد 36 نقطة، بفارق ست نقاط عن إنبي الثاني، وتسع نقاط عن الزمالك المتصدر، وللفريق الأحمر مباراة أقل.

وأكد عبدالصادق في تصريحات تليفزيونية أن ما يمر به الأهلي من ظروف صعبة أمرا عاديا نظرا لاعتزال العديد من اللاعبين في وقت واحد.

وأضاف"هناك جيل كامل من اللاعبين اعتزلوا، وهم من أفضل الأجيال الذين لعبوا كرة القدم وساهموا في إنجازات عديدة سواء للأهلي أو للمنتخب المصري".

وأوضح"كنا في بعض الأحيان أثناء مرحلة البناء نحتل المركز الـ13 والـ14، ونودع بطولات إفريقيا من الأدوار التمهيدية".

واستدرك"لكن في الوقت الحالي نجحنا في الفوز بالدوري بلاعبين شباب، وتوجنا بكأس السوبر، والكونفدرالية، ونحن نحاول الآن التتويج بالسوبر الإفريقي".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة وفاق سطيف الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي السبت المقبل بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

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