حزب ” مصر بلدي ” ينعى المصريين فى الحادث الارهابي فى ليبيا .. ويؤكد انه مخطط مخابرات دولية لضرب مصر

نعى قدرى ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي الشهداء المصريين جراء عملية اختطاف الاقباط وذبحهم على يد جماعات وصفها بال مخابراتية تتمثل فى مسمى داعش التى بثت فيديو يظهر فيها الاشقاء الاقباط .

وقال ابو حسين :” ان الدولة المصرية امام مخطط من قبل اجهزة مخابرات تحرك جماعات تكفيرية لتوريط مصر فى معارك خارجية بعد فشل محاولات ضرب الاستقرار وشق الصف المصري ” .

وطالب ابو حسين بتشكيل خلية ازمة حقيقية تتولى تأمين الحدود المصرية مع ليبيا واجلاء المصريين من ليبيا ، هذا بالاضافة الى حشد المجتمع الدولى لمواجهة الارهاب الذى يسعى فى الارض فسادا .