الجيش الليبي يرد على ذبح داعش لـ 21 مصريا بقصف سرت

قال الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، مساء أمس الأحد، إن الجيش الليبي يقوم حالياً بقصف متواصل لأهداف تنظيم «داعش» قرب مدينة سرت، رداً على ذبح ٢١ مصريا مسيحيا في ليبيا.

وقال العقيد أحمد المسماري، في تصريحات صحفية: «ندين جريمة داعش، ونعزي مصر قيادة وشعباً على ما فعله ذلك التنظيم الإرهابي، ونقول للعالم إن ما فعله بالمسيحيين المصريين يأتي في سلسلة من العمليات الإرهابية التي يقوم بها في ليبيا والمنطقة العربية، وبالنسبة لنا قمنا بالرد منذ أكثر من ساعتين من خلال قصف متواصل لأهداف التنظيم من على بعد ١٦٠ كيلومترا من مدينة سرت.

وأضاف المسؤول العسكري الذي بدى حاسما خلال حديثه: «لن يتوقف القصف حتى نكبدهم خسائر فادحة لتهديدهم أمن ليبيا ومصر».

وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مساء الأحد، إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مسيحيا مصريا مختطفا ذبحا.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التدخل العسكري المصري لاسيما بعد مقتل المسيحين المصريين، قال «المسماري»: «إمكانية التدخل العسكري المصري أمر يفصل به البرلمان الليبي لأنه من اختصاصه وبالنسبة لنا لسنا بحاجة إلى أفراد، ونطالب المجتمع الدولي بسرعة إمدادنا بالدعم اللوجستي (المعلوماتي) وتوفير الأسلحة لاستكمال قتال داعش.