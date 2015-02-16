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المجلس الأعلى للطرق الصوفية: الدولة لن تترك هؤلاء الاوغاد الخوارج يعبثون بمقدرات الوطن

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المجلس الأعلى للطرق الصوفية: الدولة لن تترك هؤلاء الاوغاد الخوارج يعبثون بمقدرات الوطن المجلس الأعلى للطرق الصوفية: الدولة لن تترك هؤلاء الاوغاد الخوارج يعبثون بمقدرات الوطن

نعى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية شهداء الذين سقطوا ضحية الإرهاب الغاشم والذين استشهدوا على ايدى تنظيم داعش الارهابى وتقدم بخالص العزاء لاسر الضحايا و للشعب المصري في مصابه الأليم ، قائلاً :” لن تترك الدولة المصرية هؤلاء الخوارج الاوغاد يقتلون أولادها ويعبثون بمقدرات الوطن وهذا الحادث سوف يزيد المصريين تماسكا وصلابه من اجل مواجهة الارهاب الغاشم “.

وكان رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية قد استنكر فى بيان صباح اليوم اختطاف المصريين فى لبييا منددا بالارهاب الغاشم والذى بات يتمدد فى عدة دول عربية والمجتمع الدولى مازال يتفرج ويشاهد دون ادنى مسئولية او تحرك محذرا الغرب ان هذا التكاسل سوف يؤدى الى أن يصل الارهاب اليهم فى وقت لاينفع فيه الندم مطالبا بجدية التعامل مع هذا التنظيم

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