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5 قرارات للسيسي ردا على ذبح داعش لـ 21 مصريًا

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أصدر الرئيس عبدالفتاح ، 5 قرارات عاجلة، ردا على ذبح تنظيم داعش الإرهابي لـ21 مصريا في ليبيا.

وقال السيسي في كلمة له، صباح الاثنين، إن أول قراراته دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وأضاف أن ثاني القرارات توجيه للوقوف بجانب أسر شهداء الإرهاب للتخفيف من مصابهم الأليم.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه وجه الحكومة للاستمرار في تنفيذ القرار الصارم الذي يمنع المصريين من السفر إلى ليبيا، حفاظا على أرواحهم.

وتابع: «كما وجهت أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن».

وكلف الرئيس السيسي وزير الخارجية بالسفر لنيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمشاركة في القمة المصرية حول الإرهاب لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليتاته، والتأكيد على أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأظهر تسجيل مصور بثه موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مساء الأحد، إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مصريا مختطفا ذبحا.

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