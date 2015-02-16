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«عباس» يعلن الحداد 3 أيام على الشهداء المصريين: إرهاب لا يفرق بين الإسلام والمسيحية

  • مصر
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أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، «الجريمة النكراء البشعة التي أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بقتله 21 مصريا بدم بارد».

وأضاف الرئيس: «هذه الجريمة البشعة تؤكد طبيعة هذا التنظيم الإرهابي الذي لا يفرق بين الإسلام والمسيحية، ويشوه ديننا الإسلامي الحنيف».

وأضاف: في هذه اللحظات العصيبة لا يسعنا إلا أن نتضامن وندعم الرئيس عبد الفتاح ، والشعب المصري الشقي».

وقال الرئيس الفلسطيني: «تكرار هذه الجرائم يؤكد أنه لا بد من تشكيل تحالف مشترك لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي في أسرع وقت ممكن».

وأعلن عباس الحداد في فلسطين لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على أرواح الضحايا المصريين.

كان تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، أعلن قتله للـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا، وذلك في له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء».

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