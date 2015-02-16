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الأردن يدين إقدام “داعش” على إعدام 21 مصريًا في ليبيا

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الأردن يدين إقدام “داعش” على إعدام 21 مصريًا في ليبيا الأردن يدين إقدام “داعش” على إعدام 21 مصريًا في ليبيا

مقتل المصريين المختطفين في ليبيا

أدان الأردن مساء اليوم الأحد وبشدة العمل الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه عصابة “داعش” الإرهابية بإعدام 21 عاملا مصريًا مسيحيًا، كانوا قد تعرضوا للاختطاف في ليبيا خلال ديسمبر الماضي.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني، في بيان مساء اليوم، إن هذا العمل الإجرامي يؤشر على أن الإرهاب أعمى ويثير الحقد والبغضاء بين أتباع الديانات السماوية ويتنافى مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وأخلاقنا العربية الإسلامية.

وشدد المومني على وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة والتواصل الدائم معها في مواجهة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره ، وقال ” إن هذا العمل الإرهابي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية وخاصة العرب والمسلمين لاجتثاث هذا الفكر المتطرف والإرهاب الأعمى الذي يشوه الصورة الحقيقية للإسلام”.

وقدم وزير الدولة لشئون الإعلام باسم الحكومة الأردنية التعازي للحكومة والشعب المصري الشقيق ولأسر ضحايا هذا الحادث الإجرامي اللئيم.

أ ش أ

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