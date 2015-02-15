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أسامة كمال : الحداد على مقتل المصريين في ليبيا لايكفى ..وعار إذا لم نتحرك اليوم

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أسامة كمال : الحداد على مقتل المصريين في ليبيا لايكفى ..وعار إذا لم نتحرك اليوم أسامة كمال : الحداد على مقتل المصريين في ليبيا لايكفى ..وعار إذا لم نتحرك اليوم

 قال الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج القاهرة 360 والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس إن عملية القتل الوحشي لأبنائنا في ليبيا هي تفويض كامل بالضرب بيد من حديد ودك معاقل هؤلاء وليذهب المجتمع الدولي للجحيم لو اعترض أو قال كلمة واحدة عن ضربات ساحقة لهؤلاء مضيفا أنهم تجبروا على المصريين دون غيرهم واستقووا بسلاحهم وعتادهم على عمال يبحثون عن الرزق في بلاد تكتوي بنار الفوضى.

وأضاف كمال عبر صفحته الشخصية أن صمت المجتمع الدولي صمتا مريبا وإدانته اليوم أو غدا لا تساوي قيمة الورق الذي تطبع عليه الإدانة لافتا إلى أن حدادنا لا يساوي شئ لو لم يتحول إلى نار تقتلهم هؤلاء ومن يدعمهم ويدفعهم في نفس الوقت..

واختتم الاعلامى أسامة كمال قائلا:”عار  لو أوينا إلى النوم أو خلدنا إلى الراحة دون رد قاس يعلم هؤلاء الأوباش” مشددا على أن المصري دمه ليس رخيص فيستبيحه الارهاب ، وأن ما حدث ضربة لصدورنا جميعا.. عار عليكم وعلي لو لم نتحرك اليوم قبل غدا.. الحداد لا يكفي.

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