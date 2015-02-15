الخارجية الإماراتية : إعدام 21 مصريا جريمة بشعة ومؤشر لمحاولة سيطرة الإرهاب

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن أنباء إعدام 21 مواطناً مصرياً في ليبيا “جريمة بشعة ومؤشر لمحاولة السيطرة للتطرف والإرهاب في ليبيا، وحربه المفتوحة على الدولة والشعب المصري”.

وقال أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن “الإرهاب الذي يعبث بليبيا ويهدد مصر، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تياراً سياسياً، هي جرائم يقوم بها مجرمون ويستهدف الأبرياء بأبشع الصور”.

وأضاف “كل يوم تتضح العلاقة بين التطرف والإرهاب، فالأول يحرض ويمهد البيئة القابلة، والثاني يمارس العنف، ويتفنن في بشاعة القتل، العلاقة طردية واضحة”.

وتابع وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن المتهم الأول فيما يجري نظم طائفية وتيار الإخوان الذي يمثل جوهر التحريض والتطرف وجماعات تكفيرية استسهلت العنف والقتل، أزمتنا سببها هؤلاء”.

وأردف قائلاً أزمات عالمنا العربي وعنفه المجنون يحيرنا و يحير العالم، التطرف والإرهاب والطائفية المسؤول الأول عن العنف والدم”، مؤكداً أنه “آن الأوان لخلق واقع جديد حسب ما ذكر موقع “24 الإماراتي”.