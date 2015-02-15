الكنيسة الأرثوذكسية : نثق أن الدولة ستثأر لمقتل أبنائنا في ليبيا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنها وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى يستودعون في هذه اللحظات العصيبة شهداءها الأبرار مضيفة أنهم واثقين أن وطنهم العظيم لن يهدأ له بال حتي ينال الجناة الأشرار جزاؤهم العادل إزاء جريمتهم النكراء.

وتابعت في بيان لها على موقع تواصل الاجتماعي “الفيس بوك” :” نثق في دور الدولة بكافة مؤسساتها واهتمام المسئولين والذي ظهر منذ بداية الأزمة بكل مواطنيها في الداخل والخارج .”

وأردف :” نشارك أسر أبنائنا الاحباء ، فإننا نعزي الوطن كله ونحسب ان دمائهم تصرخ أمام الديان العادل الذي لا يغفل ولا ينام وسوف يجازي كل أحد عما صنعته يداه ونصلي إلي الله أن يحفظ مصر ووحدتها وأن ينعم بالسلام في ربوع البلاد”.